Le coach de La Calamine, avait un discours a priori surprenant mais pas tant que ça finalement en sortant des vestiaires. "Je crois que je n’ai jamais été aussi heureux après une défaite !", souriait-il. "Dans un match sans enjeu véritable vu le contexte particulier (NDLR: la licence de l’Olympic), chacun a fait le maximum pour gagner en prenant l’initiative en première mi-temps tout en créant un peu de danger. Paradoxalement, c’est dans cette période qu’est venu le but d’ouverture. Après la pause, les échanges étaient plus équilibrés. On sentait qu’on avait les kilomètres dans les jambes et surtout les prolongations du week-end dernier. C’est seulement dommage de ne pas avoir inscrit le penalty. On reste sur une double montée incroyable, on va essayer de faire bonne figure l’année prochaine avec un groupe qui ne subira pas de grands changements et qui tentera de faire parler sa cohésion qui lui a permis d’arriver là où il est."

Tournai 2 – La Calamine 0

Arbitre: M. Beluffi.

Cartes jaunes: Lekehal, Krhlanko, Hubert.

Buts: Bellia (1-0, 41e) Destrain (2-0, 86e).

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Seewald (49e Lazzari), Volont, Krhlanko, Meessen, Cornet, Benanne, Hubert, Belle (82e Frugaborsi), Mauclet (55e Legenvre).

TOURNAI: Gianquinto (91e Parent), Piéraert, Thambwe, Dassonville, Bellia (84e Ze), Zanzan, Amury, Destrain, Brouckaert (87e Pio), Lekehal (67e Van Wynsberghe).