Quarts: 19-14, 19-20, 14-10, 19-8.

CASTORS (6x3, 11/18 LF, 18 ftes): Dombret 4, BONACORSI 7 (1x3), KAMINSKI 12 (2x3), Fontaine 3, VANCABEKE 6, Tchatchou 11 (2x3), FARRICELLI 3 (1x3), SZYLKROT 10, Bellemans 4, Depaepe, Dupont, Schwartz 11.

AUBEL (6x3, 10/13 LF, 18 ftes): Grooteclaes 5 (1x3), Gorle 8, LIEGEOIS G. 8 (2x3), GERARTS 12 (1x3), PERIN 7 (1x3), Bousmanne, Lambot, Albert 3 (1x3), LIEGEOIS B. 5, GLAUDE 4.

Entre devoir accompli et acceptation sportive de la défaite, le coach aubelois Claude Ernotte est tombé face à une belle équipe de Braine, samedi soir.

"On avait à cœur de battre cette équipe en play-offs chez nous car en championnat, certaines décisions arbitrales n’avaient pas été en notre sens. Quand on a joué Braine en play-offs chez nous il y a quelques jours, on savait que ce serait notre dernier match à domicile, on avait envie de faire quelque chose. D’autant plus que les play-offs, c’est une nouvelle compétition qui démarre. En battant Braine, j’ai l’impression qu’on a gagné leur respect. On a été très bien reçu à Braine-l’Alleud et je pense que les plus fêtards de chez nous ont fait une belle troisième mi-temps avec les Castors et ont quitté Braine aux petites heures.

Concernant cette troisième manche au plan sportif, vu que mon équipe est un peu vieillissante, c’était un peu compliqué au niveau fraicheur physique plus de 48 heures après le deuxième match. On a essayé de faire jeu égal. On a bien démarré avec +7 mais on a progressivement bloqué physiquement. On a succombé à la pression brabançonne. Les shoots qu’on a mis chez nous à la maison, on ne les a plus mis à Braine. En gagnant chez nous, on a remis en question leur leadership. La clé du match, elle est survenue au troisième quart. Pendant 4-5 attaques et alors qu’on était revenu des vestiaires à -4, personne n’a marqué. Et puis Castors a rentré quelques tirs. Braine, c’est dix joueurs athlétiques et rapides sur le premier pas. C’est pourquoi on a joué en zone où la consigne était de bétonner la raquette pour empêcher les pénétrations. Jouer la zone comporte toujours une part de risque. Mais c’est en attaque qu’on est resté bloqué."