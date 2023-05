Voici pourquoi le FC Liège mérite d’être champion

Déjà, les deux rivaux pour le titre partagent un point commun: ils n’ont pas connu la moindre défaite devant leurs supporters. Pour autant, Liège a dégagé davantage d’autorité dans sons stade en signant seize victoires sur ses dix-huit sorties officielles, soit trois de plus que le Patro.

Ensuite, Assister à une rencontre de Liège est souvent une garantie de spectacle. Le RFCL a déjà inscrit 93 buts cette saison, contre "seulement" 81 pour l’actuel propriétaire de la première place du général. "Ce titre de meilleure attaque représente une grande fierté pour moi car je pense que c’est ce qui incite les supporters à se déplacer au stade", reconnaissait Gaëtan Englebert juste après l’officialisation de la montée.

En outre, le bilan du Patro depuis l’officialisation de sa montée (4 sur 9) dénote par rapport aux résultats enregistrés tout au long de la saison. Depuis lors, eux, les Sang et Marine ont aligné deux succès, dont un dernier particulièrement impressionnant sur la pelouse de La Louvière. "Je suis fier de voir mes joueurs continuer à se battre de la sorte alors qu’ils n’ont plus rien à gagner", reconnaît Gaëtan Englebert.

Enfin, si Stijn Stijnen a déjà un passé de coach en équipe première plus ou moins long derrière lui, ce n’est pas le cas de Gaëtan Englebert qui a endossé ce rôle l’année dernière. En peu de temps, il a su apposer sa griffe et montrer toute sa compétence tactique et sa capacité à gérer un groupe. Après être passé de peu à côté de la montée en 2022, il a atteint l’objectif cette saison.

FC Liège – Knokke (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Malhaise.

FC Liège: Debaty, Goffin, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio, Massart, Besson, Arslan, Merlen, Reuten, Loemba, Mouhli, Prudhomme, Gendebien, Mouchamps, Bruggeman, Cavelier, Panepinto, Mputu, Perbet.

Absent: aucun.