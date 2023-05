Claude Ernotte (Aubel) avant la belle à Braine: "On a déjà mérité notre place en R1"

Après une manche 2 mémorable qui a vu Aubel prendre sa revanche sur Braine jeudi soir, les deux équipes se retrouvent pour une belle décisive 48 heures plus tard. "Il faudra voir quel sera l’état physique des troupes, on a une équipe dont la moyenne d’âge est plus élevée que notre adversaire", confie le coach herbager, Claude Ernotte qui a également dû beaucoup solliciter ses cadres Perin et Gerarts. "Mais est-ce que l’on a quelque chose à perdre ? En se hissant en finale et en infligeant une défaite au leader invaincu en phase classique, on a déjà mérité notre place en R1."