Voilà pourquoi Hombourg B, Bullange, Flémalle B et Wandruzienne sont assurés de monter en P3 (et qu'il reste un voire deux montants à désigner)

Techniquement, le tour final interséries de P4 n’est pas encore terminé. Pourtant, on a d’ores et déjà célébré la montée à Flémalle B (vainqueur de Faimes B 3-0), Bullange (victoire 0-2 à Chênée), Wandre (victoire 0-2 à Oneux) et Hombourg… vainqueur de Herve B au tour précédent et bye (désigné via tirage au sort) ce jeudi.