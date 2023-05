Une 33e rencontre fatale au Sartois Jérôme Colin contre Trooz

"Alors qu’on n’était pas bien dans la partie, les mots des coaches durant la pause ont boosté l’équipe. Et pour le même prix, on tue le match dans les dernières minutes. Si je ne me claque pas, je viens en face-en-face avec le gardien", regrette le malheureux Jérôme.

Quelques minutes plus tôt, son mentor mettait cette blessure sur le compte de la fatigue, son buteur étant le seul Sartois à avoir disputé toutes les rencontres depuis le début du championnat.

"Résultat, je me claque ! Je pense que c’est dû au fait que j’ai repris du poids. Ces dernières semaines, j’ai déjà eu quelques petites blessures. Je n’ai pas le choix, il va falloir que je les reperde. Et surtout si on monte en P1."

S’il ne sera pas sur le terrain pour la réception de Momalle jeudi, Poulet sera le premier supporter des siens. "J’y crois et on va se donner à 150% pour aller chercher cette P1."