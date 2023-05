C’est donc depuis la cité du Cwarmé que s’élanceront les coureurs. Place du Châtelet, devant le Malmundarium, les signatures auront lieu de 11h à 12h15, avant le départ officieux à 12h25. Le "go" officiel sera donné avenue de la Libération cinq minutes plus tard.

En tout, 146 kilomètres sont au programme d’une étape inaugurale arrivant devant la maison communale de Hellenthal, en Allemagne.

Sauf surprise, le parcours ne devrait pas permettre de créer de grands écarts. Trois bosses seulement sont prévues avant l’entrée sur le circuit local (15h10): Ovifat (route de Bayehon, 12h45), Baugnez (av. Monbijou, 13h05) et Holzheim (Igelmandermühle, 14h12). Dans le circuit, une côte sera à grimper, mais a priori pas de quoi en effrayer beaucoup: 1,8 kilomètre menant à Hönningen, présentant 5,7% de moyenne (selon Strava). Son sommet sera situé à 5,4 bornes du but. Quatre passages sur la ligne (Kölner straße) sont programmés avant le finish entre 16h et 16h20.

Pour ceux qui veulent viser le maillot des sprints, trois points d’attention: à Bullange (Haupstraße, 13h55), de nouveau Bullange (Trierer straße, 14h34) et sur la ligne, à 15h17.

Le Triptyque ardennais a été remporté en 2022 par Lander Loockx. Sylvain Moniquet (2019), Loïc Vliegen (2014), Jérôme Baugnies (2013), Jan Bakelants (2008) ou encore Philippe Gilbert (2002) figurent au palmarès, au 21e siècle.