Alors que la course était toujours du côté belge de la frontière, quatre hommes se sont échappés, dont le Bingoal Devo Lucas Jacques – lequel portera d’ailleurs le maillot noir des rushs ce samedi, trois sprints étaient au programme du jour. Au passage du GPM 3 (Holzheim), plusieurs coureurs étaient distancés suite à une chute, dont le pepin Noah Detalle.

C’est finalement un autre groupe (de sept gars) qui a évolué dans les rues de Hellenthal. Présente à l’avant avec deux éléments, la Soudal Quick-Step Devo Team a profité de sa supériorité. Si Leander Van Hautegem a fini par sauter, son équipier Pepijn Reinderink s’est imposé dans un sprint à deux, devançant Valentin Darbellay.

Le coureur néerlandais de 21 ans ouvre son compteur 2023, lui qui avait bouclé la Flèche ardennaise 10e en 2022 et qui, fin mars dernier, s’est classé 3e du Wim Hendriks Trofee.

Au niveau des Verviétois, Marvin Tasset (malade) et Oscar Archambeau sont 62e et 70e, dans le peloton à 2 secondes. Noah Detalle, touché aux genoux et à la hance, pointe à 26 sec, Hugo Wertz et Tim Rex à presque 10 minutes, Johan Laverdeur est l’ultime classé à 12’31’’, arrêté dans le circuit mais pouvant repartir samedi.

Place au week-end

Les choses se corseront dès ce samedi, avec 10 côtes répertoriées de La Calamine à Elsenborn (notamment dans le circuit local). Et davantage, enfin, dimanche autour de Polleur, lieu d’arrivée finale de cette 55e édition. Le thier de Polleur ainsi que les côtes de Tiège et du Sarpay, toutes placées dans le final, devront permettre aux plus costauds de se distinguer.

Pour mémoire, le dernier vainqueur en date à Polleur est un certain Jan Bakelants (en 2006) et le tout premier fut… Robert Dehogne, en 1961 (3e édition). Un finish d’étape à Butgenbach est plus récent: 2017, avec la victoire de Gianni Marchand. C’est en 2009 que le Triptyque a tracé une première ligne d’arrivée du côté de Butgenbach: succès de Sander Armée.

Le lauréat du classement général 2023 succédera à Lander Loockx – 4e ce vendredi – au palmarès de l’épreuve.

Le peloton dans la côte de Ovifat.

Résultats

Étape 1: Malmedy – Hellenthal (146 km)

1. REINDERINK Pepijn Soudal quick-step devo en 3:29:43

2. DARBELLAY Valentin Elite fondation suisse à 0:00:00

3. FRAFJORD Joakim SAndnes sk nfc norvege 0:00:02

4. LOOCKX Lander Team deschacht-hens-maes

5. AVONDTS Mathis VP Consulting cycling team

6. DEWEIRDT Siebe Soudal quick-step devo team

7. DE LAAT Jasper Jegg djr academy

8. DE DECKER Tijl Lotto dstny development

9. HEREMANS Joppe EFC – L&R – Van mossel

10. JANSSENS Pieter RB Zelfbouw UCT

11. AREFAYNE Aklilu Circus-re uz-technord

12. NONNEMAN Maxim Vdm-trawobo cycling team

13. PAUWELS Thibaut EFC – L&R – Van mossel

14. ALBRECHTSEN Christian Gor Ceramicspeed herning elite

15. GELDERS Gil Soudal quick-step devo team

16. KAESEMANS Jasper Urbano-vulsteke ct

17. VANDENSTORME Dylan Circus-re uz-technord

18. VAN TRICHT Floris EFC – L&R – Van mossel

19. PIJNENBURG Sven Jegg djr academy

20. KRIJNSEN Jelte Jegg djr academy

62. TASSET Marvin MINI Discar cycling team

70. ARCHAMBEAU Oscar MINI Discar cycling team

75. DETALLE Noah Bingoal wb devo team0:00:26

115. WERTZ Hugo Bingoal wb devo team 0:09:23

116. REX Tim Circus-re uz-technord

118. LAVERDEUR Johan ECW0:12:31

*** Les trois premiers empochent respectivement 10, 6 et 4 secondes de bonification pour le classement général.

Classements annexes après l’étape 1

Meilleur jeune: REINDERINK Pepijn

Meilleur grimpeur: REINDERINK Pepijn

Meilleure équipe: Soudal quick-step devo

Points: REINDERINK Pepijn

Rushs: JACQUES Lucas

Communiqué des commissaires

Nicholas TABARES prend une pénalité de 20 secondes, 12 points au classements des points et 6 points au classement de la montagne. Motif: utilisation de trottoirs, chemins ou pistes cyclables ne faisant pas partie du parcours.

Les itinéraires du week-end

Samedi

Étape 2: La Calamine – Elsenborn (164,6 km)

La Calamine Départ officiel Lüttichstraße12h30

route de Montzen 12h36

Walhorner Straße, Merolstraße, Belven

Eupen Schönefelderweg 12 h 54

Kehrweg, Frankendelle, Schilsweg

CÔTE D’EUPEN – GPM 1 13 h 01

Sommet de côte (à la frontière DE)

Montjoie Eupenstraße 13h20

Hagard direct°Aachen

CÔTE DE MONSCHAU – GPM 2 13 h 25

Trierstraße, Grünentalstraße, Dorfstraße

CÔTE DE WIDDAU – GPM 3 13 h 32

Retzstraße, Dröft, Haupstraße, Umgehungstraße, Monschaustraße

CÔTE DE KALTERHERBERG – GPM 4 13 h 46

Bahnhofstraße, Butgenbach Am Breitenbach

CÔTE DE L’ANCIENNE DOUANE – GPM 5 13 h 53

N647 direct° Elsenborn, Lagerstraße

SPRINT 1 (au garage Renault) 14 h 10

Wirtzfeldstraße, Bullange Arenbüschel

Krombacstraße direct° Elsenborn

N647 Monschauerstraße, N647 Marktplatz

SPRINT 2 (Marktplatz à hauteur de la boucherie n°7 à droite 100m avant RP) 14 h 29

Lindenstraße, Sourbrodterstraße

CÔTE DE WEYWERTS – GPM 6 14 h 36

N647 Lagerstraße

SPRINT 3 (au garage Renault) 14 h 45

ENTREE CIRCUIT LOCAL 14 h 45

Wirtzfeldstraße, Arenbüschel, Giesberg, Bornstraße, Krombacstraße direct° Elsenborn

CÔTE D’ELSENBORN – GPM 7 14 h 57

Trierstraße

1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE 15 h 00

CÔTE D’ELSENBORN – GPM 8 15 h 12

2e PASSAGE LIGNE ARRIVEE 15 h 15

CÔTE D’ELSENBORN – GPM 9 15 h 27

3e PASSAGE LIGNE ARRIVEE 15 h 29

CÔTE D’ELSENBORN – GPM 1015 h 42

4e PASSAGE LIGNE ARRIVEE15 h 44

ARRIVÉE 15 h 59

Dimanche

Étape 3: Massen – Polleur (148,2 km)

Gouvy départ officiel N68/N815 12h35

Vielsalm N68 route de Cierreux, N89 La Bedine

N645 Petit Sart 13 h 00

N645 rue de la Gare

SPRINT 1 (à hauteur du n°25 rue de la Gare à gauche et ancienne gare à droite) 13 h 07

N651 Monteux direct° Trois-Ponts

COL DES VILLETTES – GPM 1 13 h 17

N651 Rarmont, N651 rue des Pélerins

N66 avenue Joseph Lejeune, N68 route de Coo

N633 avenue Pierre Clerdent, Roanne Coo

Moulin du Ruy

CÔTE DE FRANCORCHAMPS – GPM 2 13 h 46

rue Émile Goedert, N640 rue de Sart direct° E42

rue Abbé Dossogne, route de Xhoffraix 14 h 00

route de l’Ancienne Douane, N68 route de la Baraque Michel, N68 rue de Botrange

SPRINT 2 (avant Baraque Michel, panneau P sur la droite) 14 h 18

N68 Hestreux, N68 Croix Noire

N68 Malmedyerstraße, N629 Oestraße direct° Jalhay

N629 rue de l’Invasion, N629 rue Perkiets

N629 route de la Gileppe 14 h 47

N629/N672 à droite N629, N629 surister

CÔTE DE TIEGE – GPM 4 15h

N629 Troisfontaine, N640 avenue Félix Deblon

PASSAGE LIGNE (à hauteur "menuiserie Boulanger")15 h 09

SPRINT 3 (passage ligne)

N640 avenue René Lange, N672 route de Verviers, N629 Surister direct° Tiège

CÔTE DE TIEGE – GPM 5 15 h 22

N629 Troisfontaine

N640 avenue Félix Deblon (ENTREE CIRCUIT LOCAL) 15 h 31

rue Xhavée, THIER DE POLLEUR – GPM 6 15 h 31

rue du Château d’Eau, route de la Croix Fays

rue Armand Enkart direct° Polleur, rue Pierre Bourguet, Pont de Polleur

CÔTE DU SARPAY – GPM 7 15 h 40

Bansions, N640, N640 avenue Félix Deblon

2e PASSAGE LIGNE ARRIVEE 15 h 49

THIER DE POLLEUR – GPM 8 15 h 49

CÔTE DU SARPAY – GPM 9 15 h 58