Le tour final de Hombourg B, montant, s'arrête ici: "La P3 n’était pas un objectif mais la donne a changé car..."

Dimanche, Hombourg B devait se déplacer du côté de Wandruzienne dans le cadre du tour final interséries de P4. Dans le flou, comme d’autres formations, Hombourg B a fini par démêler le faux du vrai. Pour rappel, Hombourg B était bye ce jeudi et donc considéré comme "gagnant". On peut désormais l’affirmer, l’équipe de Frédéric Gutkin se hisse en P3, peu importe le résultat du match prévu dimanche à Wandre… Et qui n’aura finalement pas lieu. "Nous venons d’en avoir la confirmation par le Comité provincial ( NDLR : voir par ailleurs): Hombourg B monte en P3. Ils nous ont laissé le choix de jouer le match à Wandruzienne ou pas et nous avons décidé de ne pas nous y rendre. Il n’y a plus d’enjeu et la saison devient longue pour le monde", explique, satisfait, le T1 de la formation orange.