Basket-ball - TDM2: les séries pour la saison 2023-2024 dévoilées

Les séries de TDM2 pour la saison 2023-2024 ont été formées par tirage au sort en tenant compte des directives établies par le Conseil d'Administration de Basketball Belgium. A savoir: répartition des équipes d'une même province dans les deux séries s'il y en a plus de trois équipes et répartition autant que possible des équipes d'AWBB d'une part et de Basketball Vlaanderen d'autre part dans les deux séries.