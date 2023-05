De retour des vestiaires, les visiteurs affichent un tout visage et Keller ne met que soixante secondes pour alerter Janssen.

"Je pense que certains jouaient avec la peur au ventre et on a essayé de leur faire comprendre qu’ils devaient se libérer et jouer", explique le coach sartois Rudy Siebenbour. "Nous étions loin des hommes et ne gagnions pas assez de duels. La réaction a été bonne et on a vu un tout autre Sart après la pause. Notre jeu était plus direct et ça a pas mal embêté Trooz. Quand on est mené, c’est toujours bien de revenir. Je suis soulagé car, dans un tour final à trois, une défaite est presque synonyme de non-montée."

Sart ramène un point de Trooz et peut continuer à rêver de la P1 (photos)

Les Sartois sont bien dans la rencontre et pensent égaliser à la 55e minute. Malheureusement, une petite poussée dans le dos n’échappe pas à l’arbitre et le but d’Evrard est annulé. Ce n’est que partie remise puisque, dans la foulée, Heindrichs profite d’un ballon qui traîne dans le rectangle pour égaliser (1-1). Dans les dix dernières minutes, Cavallaro et Santangelo côté troozien, Dothée et Colin côté sartois, ne profitent pas des dernières opportunités qui se présentent à eux.

"Je suis à la fois déçu et satisfait du résultat final", lâche le T1 troozien Martial Collings. "Quand on mène au score, on a un petit goût de trop peu à la fin. Mais Rudy doit en avoir un aussi. On a un peu eu l’impression que chaque équipe avait un temps fort toutes les cinq minutes, mais n’arrivait pas à trouver le bon geste dans les 25 derniers mètres. Au final, le nul me paraît logique."

Trooz l’ayant remporté aux tirs au but (4-3), Sart devra attendre jeudi prochain pour disputer son second match (contre Momalle) et tenter d’arracher son ticket pour la P1.

Cet interséries se poursuit dès dimanche avec la rencontre Momalle – Trooz. Les Sartois recevront quant à eux Momalle quatre jours plus tard à 19h.

Trooz 1 – Sart 1

Arbitre: M. Cosmin

Cartes jaunes: Lauwers, Larondelle, Colin, Depresseux

Buts: Palleschi (1-0, 25e), Heindrichs (1-1, 67e)

TROOZ: Janssen, Larondelle (66e Ettitchi), Campolini, Onana, Durkta, Boussetta, Cavallaro (85e Lavaccara), Deffet (78e Kukanana), Lauwers (51e Fuentes), Santangelo, Palleschi

SART: Speder, Stolsem, Vandeberg, Dohogne, Depresseux (59e Counotte), Evrard, Léonard, Flagothier (8e Flagothier, 79e Jakic), Heindrichs (72e Dothée), Keller, Colin.