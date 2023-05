Montée Historique de Forêt-Trooz 2023 : Grégoire Destexhe (Lotus Elan) vainqueur !

Une météo ensoleillée, un panel de voitures hétéroclite à souhait, mais aussi un public qui a su faire rimer Fête des Mères et sport auto, la 9ème Montée Historique du Maquisard a ravi les amateurs du genre ce dimanche. Si l’on excepte quelques trajectoires moins académiques que d’autres, aucun incident sérieux n’a été à déplorer. De quoi ravir les forces vives de l’Ecurie du Maquisard, au four et au moulin lors de cette nouvelle édition à succès…

"Avec 82 voitures présentes, nous pouvons en effet être satisfaits, commentait Robert Vandevorst, Président de l’Ecurie du Maquisard. Notre première Montée Historique de l’année peut se targuer d’un nombre de concurrents identique à l’an dernier, ce qui, compte tenu de la tendance du moment, constitue une bonne nouvelle. Comme le veut la coutume, chacun a pu multiplier les montées, pour le plus grand bonheur des pilotes, copilotes et spectateurs…"

Un spectacle étonnant, détonant même, avec des voitures aussi différentes que les NSU TT, Simca Rallye 1, Ford Escort Mk1 et MK2, Mercedes SLK ou Volvo 740 ! Le tout saupoudré d’une bonne dose de BMW E30 et E36, mais aussi de Volkswagen Golf 2, comme le veut la tendance ‘Youngtimers’de ces dernières années.

En seconde partie d’après-midi, les chronos étaient de sortie à l’occasion de la très attendue et toujours convoitée – mais jamais égalée – Montée en Or. Un exercice qui s’est une fois encore déroulé en trois temps… mais sans Jean-Pierre ‘Vande’, dont la Porsche 911 Carrera 2,7 litres du jour a souffert d’une petite tracasserie technique. Dommage, évidemment, mais les autres cadors de Forêt-Trooz ont allègrement assuré le show.

Dès la première montée, le ton était donné, avec Geoffrey Leyon, venu roder le nouveau moteur de sa redoutable Ford Escort Mk1, plus rapide que Grégoire Destexhe (Lotus Elan), André Lausberg – dont la Porsche 911, sinistrée lors des inondations de juillet 2011, a été totalement refaite par l’équipe BMA – ou encore Johnny Delhez (Ford Escort Mk2), de retour d’un voyage d’agrément la nuit précédente !

Une tendance néanmoins balayée lors de la deuxième montée, qui voyait Destexhe se fâcher tout rouge, abaisser son chrono de 4 secondes et coller 7 dixièmes à Leyon ! Explication: le Spadois à l’Elan s’est rappelé que sa redoutable anglaise est équipée d’une boîte à crabots, ce qui l’a incité à ne plus jouer de l’embrayage au moment de passer les rapports ! André Lausberg était le dernier qualifié en vue du Final Three !

Lors de cet ultime affrontement, Grégoire Destexhe remettait le couvert, pour devancer de deux dixièmes de seconde Geoffrey Leyon ! Magique… Quant à Lausberg, il était ravi de son top 3. Une fois encore, les artistes du volant ont parlé à Forêt-Trooz !

Signalons par ailleurs les belles performances d’Arnaud Delhoune (VW Golf 1), Jacques Blavier (VW Golf 2), David Wathlet (Honda Civic), Bernard Cornet (VW Coccinelle), Olivier Chatelain (Opel Corsa A) et Tom Cornet (VW Coccinelle), qui trouvaient tous place dans le top 10 final !

Les vainqueurs de classes étaient Grégoire Destexhe (B), Geoffrey Leyon (B) et André Lausberg (D).

Trophées toujours appréciés des organisations de l’Ecurie du Maquisard, le prix du spectacle a été attribué à Johnny Desitter (BMW 316i E30) devant Thomas Van Oudenhove (Volvo 740 Turbo) et Sébastien Graux (BMW E36 Compact). Quant au titre de ‘Roi de l’Escort’, il a été remis à Jean-Marc Ruwet (Mk2), qui a devancé Geoffrey Leyon et Jean-François Tapai (Mk2). Bravo à eux !

Au terme de cette 9ème édition à succès de la Montée Historique de Forêt-Trooz, l’Ecurie du Maquisard peut désormais cogiter afin de célébrer dignement le 10ème anniversaire – déjà… – de son événement, tout en parachevant la mise sur pied de la Montée Historique du Maquisard, dont le millésime 2023 est programmé le dimanche 13 août prochain.