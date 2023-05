Assuré de monter en R1 puisque finalement les deux finalistes de ces play-off bénéficieront d’une promotion vers l’étage supérieur, Aubel n’en veut pas moins remporter ce dernier match à domicile face à Braine. D’abord pour prendre une revanche sur la première manche (défaite 81-64) mais aussi pour que la fête soit totale ce jeudi soir. Quatre Aubelois disputeront en effet leur dernier match au Green Temple, dont Martin Lambot qui y a démarré le basket à l’âge de trois ans. "En baby-basket avec Alain Denoel", se souvient l’Aubelois. "En senior, on a recommencé avec cette équipe en P3 il y a 13 ans et je la quitte alors qu’elle accède à la R1 ! Comment mieux finir dans un club en disputant en plus une finale de play-off ?"

On le voit, même si l’intérêt sportif est quelque peu passé au second plan, l’envie de bien finir est présente. "La montée c’est top pour le club mais le titre de champion, c’est mieux !", précise Martin Lambot. "Par rapport au match aller à Braine, on va devoir jouer plus dur défensivement et augmenter le rythme pour s’imposer. Nous serons soutenus par nos supporters dans le Green Temple qui sera plein."

Gauthier Liégeois (petite entorse) et Alex Bousmanne (touché au mollet) devraient être en équipement, à voir quel temps de jeu ils pourront assumer. En cas de succès, Aubel serait amené à disputer une belle ce samedi (20h45) à Braine.