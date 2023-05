L'automobilisme? Axelle et Arnaud Blaise sont tombés dedans petits...

Active depuis de nombreuses années dans le monde du sport automobile, notamment en 2CV Racing Cup, la famille Blaise risque de faire encore parler d’elle à l’avenir. Dans le clan malmédien, il faudra dorénavant compter avec Axelle et Arnaud qui sont respectivement les petits-enfants d’André et les enfants de Jean-Pierre qu’on ne présente plus sur les circuits. Tombés dedans comme Obélix quand ils étaient petits, ils ont toutefois choisi un championnat inédit pour leurs débuts en compétition avec le Trophée Mitjet Nord Europe. Celui-ci met aux prises des petites Silhouettes animées par un moteur quatre cylindres développant 220 chevaux et se déroule essentiellement sur des circuits du Benelux.