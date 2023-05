HDKP Team Herve prudent avant la finale de Coupe de province: "Ratside Hamoir, c'est une P2, mais nous ne sommes pas favoris!"

"Tout le club se réjouit de disputer cette finale. Ce n’est pas le genre de match que l’on joue tous les jours" sourit le joueur et responsable hervien Anthony Niro. "On a signé un bon parcours en Coupe, en sortant trois P1, dont deux du Top 5 pour décrocher cette finale." Et de se montrer prudent: "Nous ne sommes pas favoris sous prétexte que nous jouons en P1 et eux en P2. J’ai vu Hamoir jouer et le niveau des deux équipes est très similaire."

"Tout donner pour ne rien regretter"

Pas en réussite en championnat depuis le début de l’année 2023, HDKP Team Herve a toutefois su retrouver des couleurs durant la Coupe.

"On ne doit pas se louper, sans quoi on risque de devoir courir après le score. On veut terminer le travail et faire de cette saison une réussite malgré notre classement catastrophique (sic) en P1" ponctue Anthony Niro, dont l’équipe aura encore deux matches de championnat à disputer fin mai. Mais d’abord, place à la finale de Coupe, ce vendredi à Soumagne, où l’on attend pas mal de monde… "On va tout donner pour ne rien regretter !" prévient-on côté hervien.

Les finales de ce vendredi 19 mai à Soumagne:

Vétérans (19h): Azzuri Bressoux – Juventini Beyne

Réserves (20h15): Reds Pep Melen B – Saint-Jean-Sart B

Premières (21h30): Ratside Hamoir – HDKP Team Herve