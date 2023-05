Défait par Juprelle, Walhorn a terminé sa saison

Cette fin de première période est à l’avantage des Liégeois qui prennent l’avance juste avant la pause via Abdoul Kader Traoré. "C’est une première période assez atypique. Nous ouvrons le score et nous perdons tout le bénéfice en dix minutes avant la mi-temps", râle le coach de Walhorn Stefano Francini. Le début de seconde période est fou, puisqu’en deux minutes, le score passe de 1-2 à 2-3. Jan Aussems égalise à la 46e avant que, sur la remise en jeu, Igor Fissette ne fasse 2-3. Le score ne bougera plus et la saison de Walhorn s’arrête. "Notre saison s’arrête là, et je ne suis pas mécontent. Elle aura été belle, surtout après notre fantastique remontée qui nous a offert ce tour final. Notre noyau devenait étroit avec toutes les blessures. Nous allons nous reposer pour reprendre la saison prochaine avec l’objectif de monter en P2", conclut-il.

Walhorn 2 – Juprelle 3

Arbitre: M. Poulain.

Cartes jaunes: Hocks, Lambertz ; Deltour, Traore.

Buts: Asanaj (1-0, 32e), Zerafi (1-1, 34e), Traore (1-2, 42e), Aussems (2-2, 46e), Fissette (2-3, 47e).

WALHORN: Meyer, Hocks, Langhoor, Wieder, Aussems, Kriescher, Klöcker (46e Lambertz), Laschet, Asanaj (65e Reul), Musovic, Miessen.

JUPRELLE: Busarello, Guiterrez, Gonzatti, Traore (80e Gérard), Philippet, Bouamrani (61e Protin), Gorrissen, Fissette (87e Deltour), Zerafi, Martens, Cutrona.