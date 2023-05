Evolution du score: 10: 19-18, 20: 32-34 (13-16), 30: 49-46 (17-12), 40: 72-66 (23-20).

RBC AUBEL: Grooteclaes 3, Gorlé 5, Liégeois G. 5, Gerarts 21, Perin 25, Bousmanne 2, Lambot 0, Albert 2, Liégeois B. 2, Glaude 7.

CASTOR BRAINE: Dombret 5, Bonacorsi 2, Kaminski 5, Fontaine 8, Vancabeke 11, Tchatchou 7, Farricelli 14, Szylkrot 9, Bellemans 3, Depaepe, Dupont 0, Schwartz 2.

Sèchement battu lors du game 1 de cette finale des play-off, Aubel n’avait pas encore trouvé la clé pour battre Braine cette saison puisque les deux rencontres de la phase classique du championnat s’étaient également soldées par un échec. Mais cette dernière apparition de la saison à domicile – qui avait une charge émotionnelle certaine puisque c’était l’ultime prestation des Lambot, Gerarts, Gorlé et Bousmanne au Green Temple – allait être l’occasion de renverser la tendance face à des Brainois très bien encadrés puisqu’un car de supporters avait fait le déplacement.

"Je suis heureux pour les joueurs qui sont les acteurs de ce succès, heureux pour ceux qui vont nous quitter et heureux pour le club qui vit des moments historiques", se réjouit Claude Ernotte, le coach aubelois. "On a montré que notre statut d’équipe plus expérimentée n’était pas volé, on a fait la différence dans les moments clés."

Contre Braine, Aubel force une belle dans une ambiance de folie (photos)

Les deux équipes se rendaient coup pour coup sur le terrain (5e: 9-10) tout comme les supporters dans les gradins, le suspense et l’ambiance étaient au rendez-vous. Avec des options différentes de part et d’autre: peu de rotations et une défense de zone côté aubelois alors que Braine profitait de la profondeur de son banc et repliait en individuelle. Sans que les deux formations ne puissent se démarquer après dix minutes (19-18). Toujours pas de tendance claire au quart d’heure (23-23) mais trois fautes pour Gauthier Liégeois et une faute technique pour Perin. Tout restait à faire au moment de rentrer au vestiaire (32-34).

Restait à savoir qui allait craquer le premier, pas de réponse immédiate puisque le marquoir indiquait 39-38 cinq minutes après la reprise. Mais peut-être que le trois points de Perin (27e: 44-39) allait débloquer les choses, d’autant que Gerarts (2+1) faisait 47-39 dans la foulée. On notait encore 57-50 en faveur des locaux dans le dernier acte avant deux bombes (Tchatchou-Farricelli) côté Brainois (57-56). Perin, derrière la ligne des 6m75, tuait le match (69-63) à 50 secondes du terme. Belle ce samedi (20h45) à Braine.