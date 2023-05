La seconde période est plus serrée, et le coach chênéen Michaël Menten (que l’on a connu à l’AS Eupen et à La Calamine, ou encore Soumagne) change de système et les Vert et Blanc n’ont plus les mêmes largesses. Chênée se procure deux possibilités sur des coups-francs de Quentin Boz, mais Heinrichs capte à chaque fois (60e et 87e). Les visités s’offrent même le luxe de rater un penalty à la 89e par Jordan Thône. "J’avais prévenu mes gars. Je savais que Bullange balançait de longs ballons. Résultat: un long ballon et c’est 0-1. Un deuxième long ballon et c’est 0-2. C’est râlant. La seconde période était mieux. Nous avons encore une chance de monter via le prochain match de jeudi, car le tirage au sort nous a mis bye jeudi. On le jouera pour l’emporter et espérer que Geer monte en D3", explique le tacticien de Chênée Michaël Menten.

Bullange ne tremble pas à Chênée et remonte en P3 (photos)

Pour Bullange, c’est le retour en P3 après quatre années d’absence ! "Ce match devait être plié 0-4 à la mi-temps. C’est comme cela depuis le début de saison, mais j’ai un groupe extra qui mérite cette montée ! J’avais promis à Norbert (NDLR: Pfeiffer le délégué des Verts depuis des années décédé l’année dernière) de retrouver la P3. J’avais dit en champion, mais je suis certain que de là-haut, il sera quand même heureux", nous confie, non sans émotion, le mentor de Bullange Raphaël Lognoul qui nous annonce également la signature de Geoffrey Kolec (ex-Sart) en provenance de Soumagne.

Bullange recevra Flemalle B ce dimanche à 15h.

Chênée 0 – Bullange 2

Arbitre: M. Vitello.

Cartes jaunes: Gyamfi, Thône, Salentiny, Frisée ; Lemaire, Mollers.

Buts: Jouck (0-1, 6e), Lentz (0-2, 21e).

CHÊNEE: Martin, Thône, Dozot, Skoba, Boz, Stélen, Leonard, Marchand (46e Salentiny puis 63e De Trolong), Gyamfi (46e Conceicao), Frisée (85e Jurdan), Champon.

BULLANGE: Heinrichs, Keller, Lemaire, Roeder, Breuer (55e Brück), Moreau, Pirlet, Mollers (71e Dujardin), Lentz, Jouck, Corbusier (65e Henkes).

TOUR FINAL INTERSÉRIES P4

Jeudi 18 mai à 15h00

Match 1 : Flémalle B contre Faimes 3-0

Match 2 : Chênée contre Bullange 0-2

Match 3 : Oneux contre Wandre 0-2

Match 4 : Hombourg B bye

Dimanche 21 mai à 15H00

Match 5 : Bullange contre Flémalle B

Match 6 : Wandre contre Hombourg B

Match 7 : Faimes contre Oneux

Match 8 : Chênée bye

Jeudi 25 mai à 19h00

Match 9 : vainqueur match 5 contre vainqueur match 6

Match 10 : perdant match 5 contre perdant match 6

Match 11 : vainqueur match 7 contre vainqueur match 8

Match 12 : perdant match 7 contre perdant match 8.

Le vainqueur du match 9 est vainqueur du tour final inter-séries

Le vaincu du match 9 est 2ème du tour final inter-séries

Le vainqueur du match 10 est 3ème du tour final inter-séries

Le vaincu du match 10 est 4ème du tour final inter-séries

(et ainsi de suite...)