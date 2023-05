Le Celtic Aubel gagne et annonce un transfert entrant, partage frustrant pour Essalem Verviers

"Il y a des soirs comme ça…"

Enfin, match frustrant pour Essalem Verviers, auteur d’un partage 4-4 (doublé d’Akdim, buts de Bastin et J. Bunga) contre le Schreder Ans. "On arrache le nul sur un penalty en fin de match alors que sur l’ensemble du match ça aurait pu être 10-4 (sic) " estime le T1 verviétois Zafer Bahadir. "On s’est montré maladroit devant le but et en face le gardien a sorti un grand match. Il y a des soirs comme ça où ça ne veut pas rentrer !" conclut l’entraîneur des Lainiers.