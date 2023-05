Deux rencontres ont quand même eu lieu. Grâce-Hollogne (P2) a été lourdement battu au Sart Tilman (P2): 9-0. De son côté, La Calamine (P1) a affronté le champion de première provinciale, le FC Liège B. Résultat: 1-4 en faveur des Sang et Marine. "On a très bien commencé le match en menant 1-0. Il a fallu longtemps avant que Liège rentre dedans. Malheureusement, juste avant la pause, on prend le 1-2 sur un autogoal", raconte Guillaume Pigarella, l’entraîneur des Germanophones, pour qui il s’agissait de la dernière rencontre à leur tête.

Ses joueuses "ont évolué de la même manière en seconde mi-temps", dit-il. "Le 1-3 est tombé à la 70e minute, le 1-4 directement après. Face à une équipe très forte, elles ont bien joué. Je suis très fier de leur belle prestation face à une équipe qui montera de division l’année prochaine."

Le FC Liège B file donc en demi-finale. Ce sera déjà ce jeudi 18 mai, à 15h, sur la pelouse d’Aywaille. L’autre demi, à savoir Verlaine – Sart Tilman, avait lieu mardi soir.

Pour rappel, Sart-Tilman avait mis 10-0 à Sart au tour précédent, Verlaine s’était défait du FC Eupen 3-1, le FC Liège B n’avait laissé aucune chance à Herve (0-9). Aywaille, de son côté, n’avait pas joué (forfait de l’adversaire).

Lors du match de la semaine passée contre les Liégeoises, deux Herviennes ont dû quitter la pelouse. Une touchée au genou (elle doit passer des examens), l’autre à cause d’un malaise (sans diagnostic pour le moment).