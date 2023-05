Bullange n’est (normalement) plus qu’à une marche d’une remontée en P3

En réalité, quatre participants de ce tour final monteront, avec la possibilité d’un cinquième en cas de montée de Geer en D3 ACFF. Pour ce déplacement en terres liégeoises, le mentor de Bullingen confie avoir pris ses renseignements. "J’ai reçu la vidéo de leur rencontre face à Fontin, et je vais l’analyser. Je sais qu’ils ont deux grands avants très rapides. Je sais aussi que le terrain ne sera pas très bon", soupire-t-il. L’équipe de Bullange a terminé son championnat (P4G) à la quatrième place pendant que son hôte de ce jeudi se classait septième en P4C. C’est avec une confiance assez développée que les Vert et Blanc veulent aller chercher cette montée. "Mes gars ne pensent qu’à cela. En plus, nous montons en puissance de match en match. J’ai aussi l’avantage d’avoir une équipe qui sait jouer foot, tout en allant au charbon quand il le faut. Je sens vraiment qu’ils veulent aller au bout. Tout le club voudrait rendre hommage à Norbert Pfeiffer (NDLR: l’emblématique délégué des Germanophones décédé en 2022). On n’a connu que trois défaites depuis de début de saison, mais nous ne prendrons jamais un adversaire de haut. Je n’ai pas d’absent, le groupe est concentré sur son objectif. Tout le club veut remonter en P3, même si quelques-uns vont mettre un terme à leur carrière, ou simplement nous quitter pour d’autres couleurs. Ce sera un beau match. Les supporters vont nous suivre, comme depuis le début de saison", conclut Raphaël Lognoul.

Le gagnant de ce duel rencontrera le vainqueur du match Flémalle B – Faimes B.

Chênée – Bullange (Jeudi, 15h)

Arbitre: M. Vitello.

Absents à Bullange: aucun.