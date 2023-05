Le président de Dison Jean-Claude Bodson: "C’est une page importante qui se tourne"

Jean-Claude Bodson, le président depuis 17 ans au Stade Disonais est satisfait du travail accompli depuis 2006. "C’est une page importante qui se tourne. On ne vit pas avec le passé, on vit avec le futur. On a signé la fusion avec le CS Verviers. Il ne faut pas avoir des regrets", explique celui qui a réussi à faire remonter le club sur l’échiquier du football national. "C’est une satisfaction d’arriver à un résultat pour lequel on travaille depuis si longtemps. On est à un niveau remarquable pour la région. On va essayer de monter encore plus haut", espère-t-il.

"Jouer les premiers rôles la saison prochaine"

Jean-Claude Bodson n’a pas pu assister au dernier match de la saison. Il est en vacances en Espagne mais il a suivi la belle victoire des siens. "Le bilan est positif à l’issue de la première saison en D2 ACFF. Cela prouve qu’on a une équipe compétitive. On va essayer de la maintenir à ce niveau tout en ajoutant des nouveaux joueurs", annonce-t-il.

Le Stade Disonais a déjà enregistré les arrivées de Amaury Fransolet (Warnant), Mucahid Ceylan, Ali Yilmaz (Hamoir) et Antoine Deflandre (Waremme). Cette liste risque d’être rallongée dans les jours à venir puisque Luigi Vacaro et Randy Giargiana (de Wiltz au Luxembourg) sont en approche. "Ce ne sont que des discussions pour l’instant. On a envie d’améliorer notre noyau pour jouer les premiers rôles."

Le club perdra les talents de Guillaume Legros mais cela n’inquiète pas le président. "On va pouvoir profiter de son expérience en tant qu’adjoint sur le banc la saison prochaine", conclut-il.