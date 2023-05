Le président de Butgenbach Andreas Richter voulait "voir de nouvelles photos de montée dans la buvette"

"Suite au souper organisé jeudi dernier pour motiver les troupes, je trouvais que 10 ans sans monter, cela devenait trop long, je souhaitais donc voir les photos de l’époque évoluer dans la buvette. C’est désormais chose faite, on va retrouver la 2C et le derby. Mais cela n’a pas été facile, notamment avec les problèmes de début de saison. On s’est séparé d’un entraîneur (NDLR: Steve Paquay, le futur coach de… Wévercé) qui était troisième au classement ainsi que de David Lejoly, Nito n’étant plus des nôtres non plus. Cela faisait beaucoup d’un coup et c’était un peu bizarre comme situation mais on a tenté de trouver la bonne solution. Pas mal de gens nous ont demandé pourquoi on avait reproché au coach, à ce moment-là plutôt qu’en début de saison, le fait de ne pas faire jouer les jeunes. A posteriori, on s’est dit que l’on n’avait peut-être pas pris le bon chemin finalement. Surtout que l’on avait choisi Steve au départ en sachant qu’il avait fait du bon travail avec nos U17. Mais ici en première, seuls les transferts jouaient chaque semaine. On voulait que nos jeunes puissent également jouer et c’est désormais le cas ", exprime l’homme fort des gars du Lac.

Avec le nouveau coach Ludek Mach, les U19 provinciaux du club s’entraînent une fois avec l’équipe première et une fois en jeunes sous la houlette de… Manu Ruiz Marin, le coach d’Andrimont tout juste promu également. Butgenbach veut poursuivre ainsi à l’avenir.

"On aura moins de transferts que cette année (les actuels Tixhon et Urbain seront rejoints à l’année par B.Laschet, Veithen, Bielen et M.Henrard… sans omettre Philippart) . On y visera le maintien uniquement, avec un maximum de nos gars, dans une série où cela joue plus au football, moins physique", pense le père du joueur Luca Richter.