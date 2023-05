Hockey Verviers: les dames, déjà assurées de monter, sont championnes en D3

Puisque le Stix avait perdu des plumes contre Arlon, il restait aux Brebis de l’emporter à Primerose pour conserver leur place de leader lors de l’ultime rencontre de championnat. Sans trembler, elles ont assuré en l’emportant 0-4. "On a joué de manière détendue, voire un peu trop", sourit le coach, Arnaud Maréchal, à propos de ce duel chez les dernières.

Qu’importe, au final, les dames sont championnes au terme d’une saison brillamment maîtrisée par les Verviétoises. "La sauce a vite pris dans le groupe. Et, quand l’équipe s’est retrouvée avec seulement deux points perdus après le premier tour, on ne pouvait plus se cacher. On voulait aller chercher cette montée", résume l’entraîneur. Avec un noyau sensiblement identique d’année en année, avec des jeunes du club, l’équipe a rapidement opéré des progrès pour se retrouver en haut de la série. "L’année avant, dans un système de play-offs, elles avaient terminé dernières. Cette fois, dans un championnat linéaire, cela s’est beaucoup mieux déroulé", indique Arnaud Maréchal, qui en est à sa quatrième saison à la tête de l’équipe et sera toujours à la barre lors du prochain championnat 2023-2024.

La saison prochaine, en D2, l’objectif sera clairement le maintien. "Ce sera un gros challenge, surtout face à des formations plus expérimentées. On devra livrer des matches plus consistants", prévient-il. "Quelques filles arrêtent et plusieurs jeunes intégreront l’équipe, mais l’ossature de base sera identique", complète le coach.

Notons que la troisième équipe des dames, en Régionale 4 (Open League), monte aussi à l’échelon supérieur. Tout comme l’équipe réserve des hommes, qui monte de R3 en R2. Quant à l’équipe première des hommes, elle livrait sa dernière prestation dimanche, sans réel enjeu, pour déterminer qui terminait troisième des play-offs en D2 puisque la montée en D1 n’était plus possible. Grâce à sa victoire 3-4 à Tamise ( après le 2-2 du match aller) avec des buts de M. Lejeune, F. Grignard, D. Jacques et L. Langen, le RHCV termine la saison tout de même en beauté. "On montre qu’on mérite notre troisième place, même si elle n’est qu’honorifique", commente Damien Leruth, manager de l’équipe.