Henri-Chapelle fera acte de présence pour éviter une amende de plus de 1000 euros

Pour accompagner les deux premiers montants issus des séries A et B de P2 dames – Belleflamme B et St-Louis –, le CP Liège est à la recherche d’un troisième candidat à une place en première provinciale. D’où un tour final afin de déterminer le meilleur deuxième. Mais en P2A, il faut descendre jusqu’à la troisième place pour trouver une équipe habilitée à monter. En effet, Herve-Battice C ne peut accéder à l’élite provinciale puisque le club herbager a déjà une équipe qui milite à ce niveau. C’est ainsi que Henri-Chapelle s’est vu impliqué dans un test-match dont il ne voulait pas. Comme l’avait déjà expliqué Thierry Carton dans nos colonnes, la volonté du club est de poursuivre en P2 avec les filles du cru.