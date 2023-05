Geoffrey Philippart: "Je n’ai pas spécialement de secret, j’étais très confiant"

Ce dimanche à Harzé, le dernier rempart est devenu un héros lors de la séance des tirs au but, offrant ainsi aux Andrimontois la victoire, et permettant à Andrimont de retrouver la P2. "Je suis vraiment content pour le club et pour le président. Le club et le groupe méritent cette montée", sourit l’ancien gardien de Butgenbach.

"J’étais très confiant"

Le portier a réalisé quelques beaux arrêts durant la rencontre, avant de sortir deux tirs au but (le dernier étant frappé au-dessus du but par le joueur harzéen). Quel a été son secret sur cette séance ? "Je n’en ai pas spécialement. J’étais très confiant, car par expérience je sais que l’équipe qui évolue à domicile a toujours plus de mal avec la pression des supporters. Autant le kop les a aidés durant la rencontre, autant la pression de son propre public peut être dure à gérer", explique-t-il.

Pourtant, durant la seconde prolongation, on a eu très peur pour Geoffrey Philippart lorsque ce dernier est rentré en collision avec le joueur de Harzé Maxime Linder, laissant les deux protagonistes au sol pendant quelques minutes. "J’en ai encore les stigmates (NDLR: une énorme bosse sur le haut du front). Je suis vraiment satisfait, car la rencontre a vraiment été compliquée."

Une montée en P2 à laquelle Geoffrey ne goûtera pas avec Andrimont, puisque ce dernier a signé à Butgenbach pour la saison prochaine. Un club qui remonte en P2 également, avec sa victoire contre Walhorn 2-1, à moins que… "C’est vrai ? Butgenbach monte aussi ? Je serais monté deux fois alors (rires) ! Je ne changerai pas d’avis. J’ai donné ma parole à Butgenbach, même si Andrimont est à côté de chez moi, mais une parole est une parole", conclut-il.