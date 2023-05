Elias Bonni (Herve-Battice) gagnant du Challenge Droit au panier des provinciales : "Une belle reconnaissance" (+ classement complet)

Comment expliquer de tels scores personnels avec un pic à 49 points mi-avril face à Alleur C ? "J’ai bénéficié du soutien de mes coéquipiers et de mon coach Michel Derouaux qui a adapté de nombreuses phases de jeu à mes points forts. De plus, avant d’arriver à Battice, j’ai joué dans des divisions nettement plus élevées à Spa (D3) et surtout à Liège Basket (D1), ce qui m’a rendu le scoring beaucoup plus facile."

C’est la première fois que cet ailier de 23 ans remporte le challenge. "En tant que scoreur, on est toujours satisfait de marquer beaucoup de paniers. Je suis donc très content de cette belle reconnaissance. J’apprécie particulièrement d’avoir pu aider mon équipe, non seulement par mon scoring, mais aussi par mes passes et ma vision du jeu."

Il devra maintenant entretenir la forme en vue d’un nouveau challenge puisqu’il partira vers Henri-Chapelle et la P1 la saison prochaine… "Je jouerai beaucoup au padel avec mes amis, j’irai à la salle de musculation et j’irai peut-être courir et shooter de temps en temps. J’ai hâte de retourner en P1. Mon objectif est de continuer à évoluer, de faire de bons matchs et d’ainsi aider mon équipe par ma taille, mon scoring et ma combativité. Avec Henri-Chapelle, nous allons certainement pouvoir créer l’une ou l’autre surprise et livrer de beaux combats face aux favoris."

Classement final - Challenge Droit au panier l’Avenir (Le Jour) Verviers saison 2022-2023

1. Bonni H-B 20,30

2. Solot H-B 18,65

3. Kpako D-A 18,46

4. Lejeune PEPB 18,22

5. Louis ENSB 15,36

6. Mourant ENSB 14,52

7. Rossinfosse SPA 14,20

8. Vankerkhoven AUBB 14,14

9. Pluys SPA 14,08

10. Caubergh THE 13,84

11. Remacle H-C 13,65

12. Hendrick SPA 13,38

13. Blaise AUBB 13,11

14. Delrez WELK 12,82

15. Demez BCVB 12,58

16. Wergifosse PEPB 12,42

17. Huby SPA 12,00

18. Pirard BCVB 12,00

19. Désert BCVB 11,84

20. Jennes PEPB 11,75

21. Chikhaoui D-A 11,72

22. Viellevoye H-C 11,50

23. Fassotte BCVB 11,45

24. Petit C. D-A 11,21

25. Dejardin AUBB 10,94

26. Hardy PEPB 10,65

27. Lamy SPA 10,53

28. Touette WELK 10,40

29. Tandler H-C 10,23

30. Mond WELK 10,08

31. Toussaint D-A 10,00

32. Van Wissen WELK 9,93

33. Klassen THE 9,87

34. Mahiat BCVB 9,81

35. Liégeois THE 9,78

36. Lahaye H-C 9,70

37. Fyon WELK 9,68

38. Lejeune ENSB 9,65

39. Stassen PEPB 9,60

40. Leemans WELK 9,57

41. Petit M. D-A 9,38

42. Domken BCVB 9,22

43. Grifnée H-B 9,13

44. Barbay THE 9,10

45. Mottard H-B 9,09

46. Vanasch H-B 9,04

47. Horevoets AUBB 8,95

48. Leduc AUBB 8,78

49. Hauglustaine ENSB 8,64

50. Delhez WELK 8,54

51. Delhaes R. H-C 8,31

52. Muller SPA 8,29

53. Caro THE 8,08

54. Perin H-C 7,86

55. Thélen H-C 7,50

56. Goffart PEPB 7,47

57. Lodomez D-A 7,42

58. Buscicchio BCVB 7,36

59. Buizza ENSB 7,29

60. Rondoz THE 7,27

61. Valenduc ENSB 7,00

62. Steeman BCVB 6,94

63. Delrez AUBB 6,67

64. Mercennier H-B 6,47

65. Pitz BCVB 6,44

66. Buscicchio D-A 6,16

67. Lierneux BCVB 6,05

68. Bousmanne THE 6,05

69. Gusbin A. BCVB 6,00

70. Piret H-B 6,00

71. David H-B 5,95

72. Erkenne ENSB 5,86

73. Lerho BCVB 5,86

74. Pieffer THE 5,67

75. Mathieu SPA 5,14

76. Toussaint THE 5,13

77. Lejeune AUBB 5,11

78. Haot D-A 5,07

79. Vronen H-C 4,93

80. Beauve SPA 4,88

81. Vauchel AUBB 4,67

82. Correa AUBB 4,62

83. Remacle ENSB 4,60

84. Francot PEPB 4,56

85. Sayeh D-A 4,48

86. Dessart ENSB 4,29

87. Piron SPA 4,25

88. Goemans PEPB 4,08

89. Cawez THE 4,07

90. Massin THE 4,07

91. Delporte ENSB 4,06

92. Alliance D-A 4,00

93. Grégoire AUBB 3,86

94. Grégoire BCVB 3,85

95. Hensen WELK 3,84

96. Reynders BCVB 3,83

97. Lecomte PEPB 3,82

98. Delsemme ENSB 3,73

99. Cawez THE 3,50

100. Kariger H-B 3,33

101. Linotte H-B 2,85

102. Loupart H-B 2,79

103. Lentz THE 2,78

104. Lekeu H-C 2,77

105. Desonay ENSB 2,75

106. Loop AUBB 2,75

107. Delhaes A. H-C 2,62

108. Deltour H-B 2,55

109. Laboureur H-C 2,54

110. Dawant PEPB 2,44

111. Detry ENSB 2,43

112. Palm H-B 2,41

113. Closset D-A 1,94

114. Calbert BCVB 1,93

115. Dohogne ENSB 1,76

116. Pirenne PEPB 1,56

117. Henkens H-C 1,48

118. Cornet SPA 1,47

119. Baikry THE 0,50

120. Porignaux D-A 0,33

>>> Les chiffres indiqués sont une moyenne des points marqués par le joueur en fonction du nombre de matchs qu’il a effectivement disputés.