Alexandre Spirlet et Herve B l’assurent: "Nous reviendrons plus forts"

Après une longue saison et 120 minutes de jeu contre Hombourg B, leur saison s’est arrêtée brusquement alors qu’une place en P3 était en jeu. Avec malgré tout beaucoup de fierté et le sentiment du devoir accompli. "On ne regrette rien car on avait pour objectif d’atteindre le tour final et on l’a fait, poursuit le capitaine. On a été bien en place en première période puis, avec la pression, on a eu plus difficile mais notre gardien a sorti un grand match. Après, avec les prolongations et sous cette chaleur, c’était compliqué pour tout le monde. C’est dommage, on passe tout près de la montée mais on reviendra plus forts l’année prochaine."

"Concurrence forte"

Depuis vingt ans à Herve, le capitaine est un vrai de la maison et il le restera. Il sait que son équipe est sur une phase ascendante et ne pourra viser que mieux la saison prochaine . "On va essayer de faire mieux même si la série est très compliquée. On a vu cette saison avec Eupen et Hombourg notamment, la concurrence était très forte."

Malgré cela la détermination reste forte au sein de l’équipe. Et une fierté d’une saison pleine. "On a réalisé une superbe saison et on a joué le tour final avec que des gars de la P4. On va évidemment essayer de se renforcer avec l’un ou l’autre joueur pour essayer de viser la première place."

Les Herviens ne peuvent plus se cacher. Après une telle saison, ils seront attendus avec une autre étiquette sur les terrains la saison prochaine. À eux d’assumer leur nouveau statut.