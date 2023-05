Raoul Vanaubel (Andrimont) sur la montée en P2: "On ne visera pas le maintien: ce sera le top 5 au minimum !"

Dans un match au cours duquel les Andrimontois n’ont pas pu pratiquer leur foot, en effet, ils ont quand même mené à deux reprises et se sont permis le luxe de manquer un penalty dans la seconde prolongation. "Cela a été dur. On mène au score par deux fois, on se fait rejoindre. On rate encore un penalty. En plus, je suis très émotif. J’avoue que j’ai lâché une larme comme un enfant au dernier botté. On ne se fait pas refaire comme dirait ma mère ! Que Dieu ait son âme."

Il faut dire qu’après une excellente saison en P3C dans laquelle les Andrimontois ont terminé à la deuxième place avec 74 points derrière l’ogre du Croatia Wandre, cette montée est méritée. "J’ai un groupe qui a travaillé toute la saison pour cela. On avait bâti une équipe pour la montée et on y sera arrivé via ce tour final."

Une montée en P2 pour Andrimont, donc, qui verra une grosse partie du groupe rester. "Oui, une bonne partie du groupe reste. On a déjà fait quelques beaux renforts qui connaissent la P2 (NLDR: Nellissen (Warsage), Paquay (EJ Fléron, mais ex-Espoir Minerois et Trooz). Quelques joueurs s’en vont, mais c’est le coach qui a décidé pour ceux-là", détaille-t-il.

L’emblématique président du Standard d’Andrimont est ravi et nous annonce déjà les objectifs pour la saison prochaine: "On n’y va pas pour jouer le maintien. Ce sera le top 5 au minimum ! Andrimont a sa place dans cette P2. On espère évidemment retrouver la P2C. C’est la plus belle avec des belles installations et des belles affiches", conclut-il.

Avant cela, les Andrimontois auront, on en est sûr, bien fêté cette montée jusqu’aux petites heures.