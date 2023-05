"On est passé par toutes les émotions", avoue Kevin Volont de La Calamine

C’est une saison qui se termine en apothéose pour les pensionnaires du stade Prince Philippe puisqu’à peine promus de P1 en D3 ACFF, les voici déjà propulsés en D2 ACFF via le tour final (après leur victoire 2-1 face à Raeren-Eynatten) qu’ils s’apprêtent à clôturer dimanche prochain, du côté de Tournai. "On doit encore discuter avec le groupe de s’y rendre prématurément pour passer la journée de samedi ensemble là-bas pour préparer la rencontre. La montée en D2 ACFF semble actée mais on n’est jamais trop prudent avec tous les règlements et les résultats qui se jouent en coulisses. De ce fait, on aura à cœur de bien finir ce tour final et tout faire pour s’imposer à Tournai", déclare notre interlocuteur.

Et pourtant, rien ne laissait présager que les Verts de La Calamine soient à nouveau promus, un an (seulement) après leur accession à l’échelon national. Ils ont vogué entre la 3e et la 10e place du classement tout au long de la saison pour finalement se qualifier pour le tour final lors de l’ultime journée. "On est passé par toutes les émotions cette saison. À 3 journées de la fin, nos espoirs d’accès au tour final étaient réduits à néant. Puis Mormont a perdu 3 points sur tapis vert et nous avons enchainé 2 victoires face à Huy et Sprimont, ce qui nous a donné accès à la 5e et dernière place qualificative. Ensuite, nous venons de jouer 2 rencontres de tour final de rêve car nous voulions jouer le coup à fond et saisir cette opportunité de monter. Je suis content pour toutes les personnes du club mais surtout pour le président qui, le mérite", savoure Kevin Volont, notre actuel dernier Ballon d’Or de P1.