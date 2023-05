"On a fait un super championnat", assure Anthony Busch (Ster-Francorchamps B)

S’il n’est pas rare de rencontrer deux frères évoluant dans la même équipe, la possibilité d’y voir le père en plus est quasi nulle. C’est pourtant le cas au sein du noyau de Ster-Francorchamps B ou Anthony Busch, le papa, joue avec ses deux fils (Timothy et Ethan). Doyen de l’équipe à 49 ans, Anthony commence par nous livrer son analyse de la saison: "On a fait un super championnat, on a respecté nos objectifs initiaux qui étaient soit la montée soit le tour final. Si nous n’avions pas eu ce passage à vide de trois semaines face à Oudler, Bullange et Chevron, nous serions probablement champions. Le souci c’est qu’avec des “si” on ne va nulle part."