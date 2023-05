Officiel: le Casino Spa vient d’accepter de rejoindre la R2

Champion, Waremme B bénéficie déjà logiquement de cette promotion. Il y aura donc un second club liégeois pour l’accompagner vers l’étage supérieur. En tout cas si une formation de P1 se montrait intéressée. C’est non pour le deuxième du championnat de P1, Alleur B, qui depuis longtemps a fait savoir qu’il n’était pas intéressé. Longtemps dans la lutte pour le titre, le Casino Spa avait aussi fait d’une montée un objectif. Troisièmes au terme de la phase classique, les Spadois se sont donc vu proposer cette place en R2.

Le club thermalien réservait sa réponse et avait demandé un délai de réflexion étant donné le timing de cette annonce. Le comité s’est réuni ce lundi en fin de matinée pour décider. "Et à l’unanimité et en concertation avec le coach, Michel Pluys, nous avons décidé d’accepter cette montée en R2", officialise Michel Collard, le président du Casino Spa.

Un montant supplémentaire de P1 est aussi une bonne nouvelle pour Bellaire, antépénultième, qui évite ainsi une relégation en P2 puisque le CP Liège a choisi de sauver une équipe de P1 plutôt que d’en faire monter une supplémentaire de P2.