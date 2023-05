"Je savais que je pouvais apporter un plus" dixit Philippe Stassen, capitaine de Hombourg B

Surprise au coup d’envoi de Hombourg B-Herve B. Le capitaine des Orange, Philippe Stassin, est sur le banc. "Le coach m’a appelé la veille pour me le dire, explique le joueur de 33 ans. J’étais évidemment déçu de ne pas commencer mais je comprends les choix du coach. J’ai aussi entraîné par le passé et je sais qu’un entraîneur doit faire des choix. Mais j’avais le pressentiment que j’allais monter rapidement et que je pouvais apporter un plus."