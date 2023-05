Harzé – Andrimont en résumé vidéo: le suspense des tirs au but, le bijou de Duran et les 3 autres buts du match, la joie des Canaris

C’est fait: Andrimont rejoint officiellement la P2 après avoir émergé aux tirs au but sur la pelouse de Harzé (2-2). Un match de football et de tour final comme on les aime, qui avait lieu ce dimanche 14 mai, et dont on vous propose le résumé en vidéo.