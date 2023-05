François Genet (Ensival) remporte le Challenge Droit au panier des nationales: "J’avais bossé un nouveau mouvement" (+ classement complet)

"C’est agréable pour moi de mettre la balle dans l’anneau mais je pense que c’est loin d’être le plus important dans le basket. Faire le job derrière reste ma priorité" sourit notre lauréat, avant d’évoquer le collectif et sa saison ensivaloise.

"Nous avons démarré avec un tout nouveau groupe, il a fallu du temps pour se connaître mais nous avons réussi à faire un bon deuxième tour synonyme de maintien. Cette saison n’a pas été facile pour moi. Je me suis blessé au premier match de Coupe et je suis resté sur la touche 2 à 3 mois. J’ai recommencé en ayant toujours des douleurs qui se sont propagées à différents endroits. J’ai fait le maximum sur le terrain mais ce n’était pas toujours facile physiquement."

Un meneur de jeu meilleur marqueur de son équipe, c’est étonnant ? "J’ai quelques options en entrée de système qui collent bien avec mon jeu offensif. De plus, quand les shooteurs de l’équipe sont en forme, il n’y a pas beaucoup de joueurs dans les aides défensives. Ça me facilite donc la tâche dans mes 1c1. Et puis, j’avais bossé un nouveau mouvement pour l’année, le roll… Ça marche plutôt bien ! Je reste aussi régulièrement à l’affût dans les interceptions et les rebonds offensifs."

Comment va-t-il à présent occuper son entre-saison ? "C’est la première fois de ma vie que je prends un abonnement dans une salle de sport. J’espère que ça va me permettre de retrouver la forme tout en me permettant de profiter de la saison des barbecues ! Padel, 3c3 et session entre potes me permettront également de garder le rythme."

Et puis, il faudra envisager la saison prochaine… "Retrouver notre salle sera vraiment top pour le club. Pour l’équipe, ça nous permettra de retrouver un confort d’entraînement. Je pense que le groupe sera mieux équilibré à l’année. Un meilleur mélange d’expérience et de fougue. On doit se donner les moyens de viser mieux qu’une bataille pour le maintien. Il va juste falloir trouver des solutions à notre déficit de taille."

Challenge droit au panier l’Avenir (Le Jour) Verviers – classement final en Top Division Men 2, Régionales 1 & 2

1. Genet ENS 19,50

2. Pitz ENS 18,26

3. Gerarts AUB 17,90

4. Francœur PEP 15,32

5. Perin AUB 13,19

6. Liégeois G. AUB 12,86

7. Akinbodu BCV 11,92

8. Roosen BCV 11,79

9. Wintgens PEP 11,74

10. Maréchal PEP 11,16

11. Nyssen PEP 11,13

12. Maucourant PEP 11,00

13. Gorlé AUB 10,24

14. Walraff ENS 9,77

15. Léonard BCV 9,67

16. Pirson PEP 9,50

17. Delsaute PEP 9,00

18. Wilkin G. BCV 8,60

19. Glaude AUB 8,58

20. Hanus ENS 8,38

21. Erkenne ENS 8,12

22. Delsemme BCV 8,09

23. Liégeois B. AUB 6,68

24. Lodomez BCV 6,46

25. Bousmanne AUB 6,44

26. Buscicchio BCV 6,15

27. Sanzone ENS 5,93

28. Halkin PEP 5,61

29. Deblond PEP 5,50

30. Pirard BCV 5,39

31. Mahiat BCV 4,95

32. Schoonbroodt ENS 4,89

33. Grooteclaes AUB 4,81

34. Pitz BCV 3,89

35. Wilkin M. BCV 3,86

36. Lambot AUB 3,86

37. Horris V. ENS 3,79

38. Beaujean ENS 3,75

39. Lerho BCV 2,77

40. Hanus PEP 2,50

41. Albert AUB1,71

42. Horris M. ENS1,48

43. Beaujean PEP0,60