"C’est une petite revanche !" pour le Sartois Olivier Keller

"Je ne vais pas le cacher, c’est une petite revanche", lâche-t-il. "On m’a vu comme un méchant, ce que je ne suis pas. Je me sens vraiment bien ici à Sart et je ne regrette absolument pas mon choix. L’ambiance dans le groupe et dans le club est vraiment bien."

Ce dimanche contre Rocherath (4-0), le talentueux avant des Verts a été dans tous les bons coups. Il a d’abord converti un penalty après dix minutes, avant d’offrir sur un plateau le troisième but à son compère Jérôme Colin.

"Un but et un assist, j’ai fait mon travail"

"Un but et un assist, j’ai fait mon travail. Sur le terrain, j’essaye toujours de faire de mon mieux. Depuis Weywertz, on est bien dedans et un nouveau déclic a eu lieu. Il y avait eu un petit relâchement en fin de saison et peut-être était-on un peu trop confiant, ce qu’on ne doit jamais être en 2C. Le retour d’Étienne Evrard et le soutien des anciens ont relancé la machine. On se bat à nouveau les uns pour les autres et c’est ça la mentalité de Sart."

Alors que la qualification pour le tour final s’est jouée lors de la dernière journée de championnat, voilà Sart à une petite marche de la P1. Sur les trois équipes qui disputent l’interséries, deux décrocheront le précieux sésame.

"L’appétit vient en mangeant et c’est clairement l’objectif. On va tout donner pour l’atteindre. Je n’ai connu qu’un seul titre (avec les Hautes Fagnes) mais on n’avait pas pu le fêter car c’était l’année Covid. Quant aux adversaires qu’on va rencontrer (Trooz et Momalle) , je ne les connais pas du tout. Je pense qu’on doit avant tout se concentrer sur nous-mêmes et ne rien changer à notre approche. On va d’abord faire la fête ce soir puis se reposer pour jeudi", conclut l’ami Oli Keller.