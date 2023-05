Via le tour final, Bütgenbach retrouve enfin la P2C et le derby face à Wévercé

Le public pousse et sur les dix dernières minutes, il n’y en a plus que pour Bütgenbach. Et suite au gros travail sur l’aile d’Aithmid, celui-ci esseule Urbain qui inscrit le 2-1. La foule exulte et Walhorn ne peut se relever devant les 400 spectateurs payants.

Stefano Francini, le coach walhornois ne peut que constater la défaite. "On a mené mais ils sont parvenus à sortir leurs dernières ressources pour revenir. On n’a pas réussi à inscrire un second but en contre, ni à résoudre les problèmes défensifs auxquels on faisait face. Je n’ai rien à reprocher à mes gars, sur la fin Bütgenbach a surfé sur l’euphorie de l’égalisation sans que nous ne puissions garder le bloc. Les qualités de Kessler (qui rejoindra Walhorn) sur la dernière demi-heure ont fait mal. Mentalement, ce sera difficile de jouer jeudi, mes joueurs baissent forcément la tête actuellement. Mais n’oublions pas d’où nous revenons depuis décembre, insiste le T1 visiteur.

Autre son de cloche en face avec son tacticien Mach. "On les a forcés à jouer via longs ballons, en défendant bien. Leur but vient d’une bête faute de notre part. On a alors pris plus de risques et cela a payé. Je suis content que le plan du club de monter en P2 et faire jouer plus de jeunes soit plus rapide que les 2-3 ans prévus. Le football et le mental ont fait la différence sur la fin."

De fin, il n’en était pas question pour les supporters de Bütgenbach mais le début d’une longue soirée de fête.

Bütgenbach 2 – Walhorn 1

Arbitre: M.Kizedokio.

Cartons jaunes: Y.Jost ; Hocks, Willems.

Buts: Langhoor (0-1, 58e), Kessler (1-1, 79e), Urbain (2-1, 85e).

BÜTGENBACH: Theisen, Y.Jost (63e Langer (88e Ritter)), Kohnen (72e Legast), T.Jost, Kerstges, Urbain, Tixhon, Servaty, Reinertz (63e Heinen), Kessler, Aithmid.

WALHORN: Meyer, Kriescher, Klöcker, Herzhoff, Willems, Langhoor, Hocks (87e Buchholz), Laschet (46e Valkenberg), Musovic, Aussems, Asanaj.