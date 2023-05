Très efficace contre Rocherath, Sart poursuit l’aventure et voit la P1 se rapprocher (photos)

Les nombreux spectateurs présents doivent attendre 25 longues minutes pour voir le second fait d’arme. Parfaitement servi par Depresseux, Evrard place un front victorieux et double la mise (2-0). C’est déjà tout pour un premier acte pauvre en occasions.

"Je me suis fâché à la pause car je ne sentais pas chez les joueurs cette volonté de faire un bon match à 100%", explique le joueur-entraîneur de Rocherath Stefan Bongard. "Peut-être les gars étaient-ils stressés ou un peu paralysé par l’enjeu. Quant au penalty, pour moi, il n’en est pas un, mais ce n’est pas le problème aujourd’hui. Après la pause, il y a eu une réaction et si on marque, ça devient chaud. Mais comme tout au long de la saison, on a ce problème à la finition."

De retour des vestiaires, les Germanophones affichent un tout autre visage mais ni Pothen (49e), ni Bongard (60e), ni Kupper (63e et 80e) ne peuvent tromper la vigilance d’un Spéder en toute grande forme. Du côté sartois, c’est Étienne Evrard (55e) qui est proche du numéro 3 mais il est contré au tout dernier moment. Le but du KO tombe finalement à la 82e. Keller déboule sur son flanc avant d’adresser un centre parfait pour Colin qui conclut calmement (3-0). La messe est dite et le jeune Louras donne au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (4-0).

"C’est un vrai bonheur !", lâche le mentor sartois Rudy Siebenbour. "Il y avait deux ou trois petites choses à rectifier en défense et ça a bien marché face au jeu direct de Rocherath. En première mi-temps, on ne leur a rien laissé. On n’a pas eu beaucoup plus d’occasions mais on met deux buts. Après la pause, suite au repositionnement adverse, on a dû s’adapter un petit peu. On a eu vingt minutes plus compliquées mais ça a tenu. Maintenant, il nous reste deux finales et on ne va rien changer à notre philosophie. Les joueurs ont une mentalité de gagnants et veulent monter, comme le club d’ailleurs."

À noter que Denis Dongo (ex-Malmedy et Weywertz) a signé à Rocherath. Cette saison, il défendait les couleurs de Verviers.

Sart débutera l’interséries P2 ce jeudi à Trooz.

Très efficace contre Rocherath, Sart poursuit l’aventure et voit la P1 se rapprocher (photos)

Sart 4 – Rocherath 0

Arbitre: M. Vitiello

Cartes jaunes: Stolsem, Counotte, Evrard ; Vilz, Kupper, Dell, Rohl

Buts: Keller sur pen (1-0, 11e), Evrard (2-0, 36e), Colin (3-0, 82e), Louras (4-0, 91e)

SART: Spéder, Stolsem, Counotte (70e Jakic), Dohogne, Depresseux (55e Vandeberg), Evrard, Léonard, Flagothier, Heindrichs (80e Siffert), Keller, Colin (85e Louras)

ROCHERATH: A. Ganser, Vilz (76e Shema), Dethier (62e Velz), Pothen, Dell, Maréchal, Rohl, Bongard, Kupper, Lambertz (57e A. Ganser), Marlet