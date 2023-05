Évolution du score: 10e: 21-18, 20e: 27-33 (6-15), 30e: 48-49 (21-16), 40e: 75-64 (27-15).

BC VERVIERS B: Reynders 0, Lierneux 2, Fassotte 8, Désert 15, Pitz 0, Domken 15, Lerho 4, Mahiat 7, Demez 9, Buscicchio 0, Steeman 4.

Il n’y aura donc pas de montée à l’étage supérieur pour des Verviétois qui espéraient encore – par le biais du statut de meilleur deuxième – accéder à l’élite provinciale. "On espérait mieux, c’est sûr", reconnaît Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers B. "Mais il faut constater qu’on est battu par plus fort que nous."

Sur le terrain neutre d’Awans, les Verviétois tenaient pourtant le bon bout à la pause (27-33) et menaient encore d’une unité à la demi-heure. "Mais Cointe a été constant dans sa prestation alors que nous avons connu des hauts et des bas", précise le T1. "Mes gars se sont obstinés à jouer du 1 contre 1 au détriment du collectif et la frustration s’est installée…"