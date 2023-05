Pour le compte du club germanophone de Raeren-Eynatten, le coach Éric Vandebon était déçu mais fier de ses gars sur l’ensemble de leur saison. "Évidemment, il va falloir digérer cette défaite, mais une rencontre de tour final se joue sur des détails, on le savait. Néanmoins, je suis fier de l’abnégation affichée par mes gars et il n’a presque rien manqué pour que la pièce tombe de notre côté. Félicitations à La Calamine."

La Calamine monte en D2ACFF et redevient le 2e club germanophone (photos et vidéo)

"Un président heureux"

Ce tour final de D3ACFF donne l’accès à la D2ACFF pour les deux finalistes (La Calamine et Tournai) qui se retrouveront chez ce dernier, le week-end prochain. Et c’est le président local, Vincent Hubert, qui nous livre ses impressions. "On voulait redorer le blason de La Calamine mais on ne savait pas que ça irait si vite. En descendant en P1, on désirait absolument retrouver la nationale au plus vite et nous revoilà déjà en D2ACFF, c’est inouï" savoure-t-il avant d’évoquer le match et l’égalisation de son fils, Quentin. "Je suis un président heureux de tout le travail accompli par les gens au club mais également un papa comblé. C’est une sensation merveilleuse de voir mon gamin marquer le but égalisateur après ses deux buts à Symphorinois, la semaine dernière. Et puis c’est le seul joueur à La Calamine à avoir joué dans toutes les catégories du foot amateurs, de la P4 le voilà en D2ACFF, quelle fierté" conclut-il.