Hombourg B l’emporte aux penaltys contre Herve B et attend la confirmation de la montée (photos)

Car dès le retour des vestiaires, il n’y en avait plus que pour les siens qui passaient, à plusieurs reprises, tout près de l’égalisation. Des lattes, des sauvetages sur la ligne et un Moray en grande forme les empêchaient de concrétiser. Jusqu’à cette 77e minute et ce centre-tir de Meunier qui finissait sa course dans les filets. "Ce but vient de nulle part car c’est un centre raté qui finit dans le goal, regrette l’entraîneur de Herve B.

Cette domination hombougeoise se poursuivait aussi pendant les prolongations mais sans trop de réussite. C’est finalement les penaltys qui allaient désigner le vainqueur. Et cette fois, contrairement à la semaine dernière à Charneux, les Fromagers étaient moins chanceux. Si leur gardien stoppait un penalty, celui des Oranges en arrêtait deux au bout d’une longue séance de neuf penaltys tirés. "Je suis fier de mes gars qui ont joué avec les tripes ", conclut un Wuidard déçu mais heureux du chemin parcouru.

Gutkin, de son côté, peut partir l’esprit tranquille. "Depuis cinq ans que je suis ici, on a progressé chaque année. Les joueurs voulaient m’offrir cette montée avant mon départ et ils n’ont pas tremblé. On va maintenant attendre des nouvelles du comité provincial, mais normalement cette victoire nous suffira pour monter puisqu’on est bye jeudi."

Hombourg B 1 (8) – Herve B 1 (7)

Arbitre: M. Frerot.

Cartes jaunes: Belboom, Gerrekens, Spirlet, Onder, Klein.

Buts: Dethier (0-1, 21e), Meunier (1-1, 77e).

HOMBOURG B: Beckers, Schonbrodt (70e Potoms), Belboom (40e Stassen), Heudt, Denoël, Gerrekens, Doelen (70e Renkens), Vanderheyden, Dobbelstein, Meunier, Demarets.

HERVE B: Moray, Spirlet, Vervier, Ridelle, Q. Bonaventure, Klein, Lemaire (55e Bressani), Dethier, Bodson (118e Servais), Mathieu (72e M. Bonaventure), Onder (95e Gülpen).