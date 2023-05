À la 88minute, Christophe Kinet procède au changement symbolique. L’inépuisable attaquant est remplacé pour la dernière fois de sa carrière. Le public, le stade est à l’arrêt pour l’acclamer. «Depuis samedi soir, je restais dans ma bulle tout en essayant de ressentir les émotions parce que c’est un match spécial. Quand je regarde en arrière je suis fier du beau chemin parcouru avec beaucoup de passion, de rencontres et surtout beaucoup de plaisir», explique Guillaume Legros qui n’a pas su retenir ses larmes pendant l’interview d’après match. «Je remercie toutes les personnes présentes aujourd’hui ainsi que toutes les personnes qui m’ont envoyé une centaine de messages depuis vendredi. Finalement, je me dis que la vie est juste quand tu es respectueux envers les gens. J’ai eu des moments compliqués avec le décès de mon papa mais j’ai beaucoup de chance. La vie est belle», ajoute-t-il.

Le 340ebut de sa carrière

Ce dimanche face à Hamoir (3-0), Guillaume Legros a soigné ses statistiques pour la dernière fois en marquant le deuxième but disonais sur un contre lancé à la vitesse de l’éclair. Il s’agissait du 340ebut de sa carrière. «C’est la cerise sur le gâteau. J’y pensais mais j’essayais de ne pas trop me mettre de pression. Je me suis dit que si je jouais pour l’équipe, je serais récompensé de mes efforts», raconte le capitaine disonais qui s’est directement dirigé vers sa famille et son frère Jean-Sébastien pour célébrer le but. «Jean-Sébastien m’avait demandé de faire une panenka si j’avais un penalty, comme il l’avait fait pour son dernier match», confie «Giggs» qui ne quitte pas le monde du foot.

Pour rappel, il sera l’adjoint de Christophe Kinet au Stade Verviétois dès la saison prochaine.

