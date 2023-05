Bullange pose un pied en P3 après sa victoire contre Ster-Francorchamps B au tour final de P4G

Le second acte est entamé depuis 10 minutes (55e) et les Vert et Blanc se créent leur première réelle occasion. Au terme d’un bel effort, Gilles Lemaire manque son face-à-face avec le portier sterlain. L’égalisation arrive à la 74e minute à la suite d’un penalty sifflé par l’arbitre. Manuel Jouck prend ses responsabilités et place le cuir hors de portée, c’est 1-1. Les visités terminent mieux la rencontre que Ster B en effectuant un pressing haut. "On a été physiquement et tactiquement au top aujourd’hui, je félicite mes joueurs", résume Raphaël Lognoul le T1 bullangeois.

Malgré cela, le match se termine sur cette égalité (1-1), envoyant les deux formations aux prolongations. Profitant de ce temps de jeu supplémentaire, Ster B prend les commandes à la 111e minute. Timothy Busch fait preuve de précision et place ses couleurs aux commandes. Une joie de courte durée puisque 7 minutes plus tard (118e), Guillaume Pirlet égalise à 2-2 score final. Voici les deux formations obligées d’aller aux tirs au but et c’est Bullange qui l’emporte sur le score de 6 buts contre 5 pour Ster B. Le Sterlain Maxime Chanson nous livre sa frustration: "C’est frustrant de mener à deux reprises pour finalement perdre la rencontre aux tirs au but."

Bullange 2 – Ster-Francorchamps B 2

Arbitre: M. Romain.

Cartes jaunes: Renard, Campione, Lentz, Mollers, Dewez, Raskin, Lemaire, T.Busch, Jouck, Brück.

Buts: Campione (0-1, 28e), Jouck (1-1, 74e), T.Busch (1-2, 111e), Pirlet (2-2, 118e).

BULLANGE: Heinrichs, Keller, Breuer (45e Brück), Corbusier (64e Andre), Roeder, Jouck, Moureau, Pirlet, Lentz, Mollers (106e Dujardin), Lemaire

STER B: Huberty, Schulz, Raskin (90e Di Falco), A.Busch, David (41e Domken), T.Busch, Dewez, Renard (71e Trillet), Dothee, Campione (104e Micha), Gilman.