Quarts temps: 16-11, 24-17, 27-15, 14-21.

BRAINE: Dombret 9, Bonacorsi 5, Kaminski 10 (2x3), Fontaine 5, Vancabeke 9 (1x3), Tchatchou 12 (1x3), Farricelli 5 (1x3), Szylkrot 5, Bellemans 4, Depaepe 0, Dupont 2, Schwartz 15 (2x3).

AUBEL: Grooteclaes 2, Gorle 12, Liégeois 10 G. (2x3), Gerarts 13 (1x3), Perin 15 (3x3), Bousmanne 0, Lambot 2, Albert 0, Liégeois B. 6 (1x3), Glaude 4.

Braine en R1… Difficile de ne pas commencer à y penser après la prestation cinq étoiles réalisées par les Castors dans une salle en feu samedi soir lors de la première manche de la finale des play-off. Le public avait répondu présent, les joueurs brainois aussi.

Dès l’entame des débats, Braine imprimait sa loi, se jouant assez aisément de la zone adverse grâce à une circulation de balle rapide et efficace. Et comme la réussite à distance était présente, le score prenait rapidement des allures de correction (32-14 à la 15e). Le bloc brainois ne faisait qu’un face à une équipe liégeoise qui montrait assez vite des signes de frustration (duels musclés). Le coach Ernotte tentait d’enrayer la machine brainoise par des temps morts mais rien n’y faisait et la malchance allait s’en mêler. Peu avant la mi-temps, Gauthier Liégeois, l’un des meilleurs aubellois sur le terrain jusque-là, se blessait à la cheville et n’allait plus remonter au jeu.

Plus volontaire et plus mordant à l’image d’un Lionel Tchatchou, à l’énergie débordante, Braine contrôlait les débats pendant qu’Aubel perdait sa construction de jeu. "On a tout donné en équipe que ce soit sur le terrain comme sur le banc, confiait un Lionel Tchatchou tout sourire à l’issue du match. On a mis beaucoup d’intensité en se battant sur chaque ballon. Je pense qu’on a envoyé un message à Aubel en leur montrant que ce ne sera pas facile de nous battre. On va tout donner pour finir le travail jeudi."

Mais attention à cette manche retour. Aubel a des qualités physiques à faire valoir et nul doute que le coach va s’atteler à changer certaines choses pour mener la vie dure à son hôte, ce jeudi (19 h). "Aubel est certainement l’équipe la plus physique de la série, confirmait le coach brainois Gianni Maren. On a fait avec nos armes et cela a réussi. Je pense qu’Aubel va changer sa défense pour jeudi car ici on a fait exploser leur zone parce que le ballon a très bien voyagé. L’équipe est prête pour aller finir jeudi."