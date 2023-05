Au bout du suspense, et des tirs au but, Andrimont l’emporte et monte en P2 ! (vidéo)

Les hommes de du coach Manu Ruiz-Marin ont eu chaud dans cette première période. Dès la reprise, Nihad Ajdarpasic reprend un corner de Bariskan, mais touche lui aussi le poteau (51). Peu avant l’heure de jeu, un superbe mouvement Cédric Ponsard-Momo Duran qui lance en profondeur Mohamed Mohamud qui trompe Tournadre d’une subtile pichenette (0-1, 54). À l’heure de jeu, le buteur maison harzétois Thomas Lognoul remet les deux formations à égalité d’une tête imparable (1-1).

La confiance change de camp surtout que Harzé est soutenu par un kop qui n’arrête pas de chanter. Pourtant, c’est Andrimont qui va reprendre l’avantage à un quart d’heure de la fin via une frappe digne de la Ligue des Champions de Momo Duran qui nettoie la lucarne du pauvre Tournadre.

Les Vert et Blanc de Harzé jettent toutes leur force dans la bataille. Un centre arrive sur l’in évitable Tom Lognoul qui inscrit son doublé et offre aux siens les prolongations.

Des prolongations qui ne donnent rien, malgré un penalty raté par Momo Duran pour Andrimont. C’est aux tirs au but, et avec un grand Geffrey Philippart, qu’Andrimont remporte le droit de jouer en P2 la saison prochaine. Le T1 andrimontois Manu Ruiz-Marin était soulagé. "C’est un soulagement et c’est mérité pour tout le club. On est passé par toutes les émotions. Le terrain était compliqué. On n’a pas vu les 20 points d’écart. Au vu de notre saison, c’est mérité !"

Harze 2 (1) – Andrimont 2 (3)

Arbitre: M. Laforge.

Cartes jaunes: Lognoul, Milcamps ; Ajdarpasic, C. Ponsard, Özdemir, J. Ponsard.

Buts: Mohamud (0-1, 54e), Lognoul (1-1, 59e), Duran (1-2, 75e), Lognoul (2-2, 90e).

HARZE: Tournadre, Rousselle, Gueders, Linder, Leonard, Pavier, Delgoffe, Culot (79e ollignon), Poncelet, Dainef, Lognoul.

ANDRIMONT: Philippart, Ajdarpasic, Willems, Bragard (46e Bariskan), Malaise (80e J. Ponsard), C. Ponsard, Isiktekiner, Özdemir (112e Azzouzi), Mohamud (68e Kambembo), Duran, Stancher.