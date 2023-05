Un "sentiment de revanche" pour Ster-Francorchamps B à Bullange, au tour final de P4

"La pression sera présente des deux côtés, même s’ils seront poussés par leur public, au final, chacun veut monter", dixit le T1 des Rouge et Blanc. "On a un sentiment de revanche par rapport à la défaite 2-4, ils avaient montré plus d’engagement. Cela se jouera sur la forme du moment, sur un détail. Mais on devra être à 120% pour l’emporter."

Chez les Verts, le coach Lognoul compte appliquer son schéma habituel. "On jouera l’offensive comme toujours et puis, s’il faut légèrement s’adapter, on le fera. On connaît leurs forces et faiblesses. Ma grosse crainte, c’est de voir débarquer des gars de l’équipe A comme Dardenne qui nous avait fait souffrir chez nous en septembre."

Le cadre est posé, pour une rencontre qui promet clairement une pluie de buts !

Le gagnant ira chez le vainqueur du match Chênée – Tilff B.

Bullange – Ster-Francorchamps B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Speeckaert.

Absents à Bullange: M. Mollers et Krupic sont blessés.

Absents à Ster-Francorchamps B: Gilman et Tournay (retour de blessures, non repris) ainsi que Barbette et Voka (voyage rhétos) seront absents.