Invaincu en championnat au terme des 26 journées de la phase classique, Braine – qui n’a pas pour autant automatiquement décroché une montée – part grand favori de cette finale de play-off face à une équipe d’Aubel troisième du général. Mais on sait que les Herbagers – qui n’auront pas l’avantage du terrain en cas de belle – vendront chèrement leur peau. Et les raisons de croire à l’exploit sont nombreuses.

1. Pression Braine n’a rien lâché en championnat et la montée en R1 est clairement un objectif pour les Brabançons. "La pression sera donc bien du côté de l’adversaire, nous n’aurons rien à perdre par contre !", confiait Claude Ernotte, le coach aubelois, après être allés chercher une qualification historique pour le club en s’imposant dans la belle à Mons (49-68).

2. Doute Braine a concédé une première défaite cette saison lors de la manche 2 des demi-finales de ces play-off, l’œuvre de Gembloux qui a fini quatrième du championnat. La preuve qu’aucune équipe n’est inabordable ou à l’abri d’un jour sans dans cette compétition. Rappelons aussi que les Aubelois avaient longtemps accroché le leader lors du match retour à domicile alors qu’ils étaient privés, à l’époque, de Gerarts blessé. Ils ont aussi montré qu’ils pouvaient aller chercher une victoire à l’extérieur dans ces play-off, Mons en a fait les frais lors de la belle en demi-finale.

3. Montée en puissance Aubel monte en puissance dans ces play-off après le coup de gueule du coach lors du game 1 bâclé. Notamment avec une défense qui se montre de plus en plus intransigeante alors que, offensivement, les cadres Perin et Gerarts sont au top et bien secondés par un Gauthier Liégeois qui sait également prendre sa part du boulot devant. Et si diverses blessures ont diminué le groupe durant la saison, pour cette apothéose, Claude Ernotte peut compter sur la quasi-totalité du groupe puisque seul Alex Bousmanne devra faire l’impasse sur le match de samedi.

4. Historique Disputer une finale de play-off en R2, c’est historique pour un club aubelois qui attend cela depuis plusieurs saisons. Et quel plus beau cadeau les Gerarts, Gorlé, Bousmanne et autre Lambot pourraient-ils faire à leur futur ancien club que de remporter cette finale ? Ce serait sans doute la plus belle des façons de marquer coup avant de voir ce groupe tourner la page…