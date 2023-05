Tobias Lauffs (Raeren-Eynatten): "Je ne pouvais pas rêver mieux pour terminer ma carrière"

Alors qu’il n’a rien à envier à la plupart des joueurs de la série, celui qui fêtera ses 34 ans en juillet a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cet exercice et il espère finir sur une bonne note même si la saison des Germanophones est déjà une belle réussite. "C’est toujours plus agréable de se retirer sur une note positive. Maintenant, nous n’avons aucune pression du club et que Raeren-Eynatten évolue en D3ACFF ou en D2ACFF ne changera pas vraiment. Le niveau est quasiment pareil et nous sommes capables de rivaliser avec les équipes de deux divisions. La seule différence est qu’il serait sans doute plus compliqué de jouer les premiers rôles à l’étage supérieur, comme nous en avons pris l’habitude ces dernières saisons en D3ACFF" explique-t-il.

Et pourtant en début de saison, ce n’était pas gagné d’avance puisqu’une petite révolution s’opérait à Raeren-Eynatten. En effet, Jonathan Negrin cédait sa place (après 6 saisons) au nouveau coach, Éric Vandebon qui officiait pour la première fois à la tête d’une équipe. Tobias Lauffs nous confie son ressenti à la suite de ce changement. "Il a fallu quelque temps pour que les choses se mettent en place mais Éric a su installer sa philosophie de jeu. Et puis, Raeren-Eynatten n’a pas perdu son identité car tous les nouveaux qui arrivent au club sont accueillis dans la famille Jaune et Noir et intègrent rapidement les attitudes. On le verra dimanche, la mentalité germanophone va donner lieu à une belle affiche et le gagnant sera un beau gagnant" conclut "Toto" Lauffs.