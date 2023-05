Raphaël Sutera (Jalhay) vainqueur du concours de pronos L’Avenir Verviers: "Je n’ai jamais misé de grosses sommes"

Raphaël Sutera, vous vous attendiez à être si costaud dans notre concours ?

Franchement, non. Il y a eu une réelle part de chance sur certains matchs: lorsque j’étais indécis, je misais nul… et c’est passé.

Vous pariez souvent, sinon ?

Plus jeune, j’en faisais parfois pour m’amuser. Mais je n’ai jamais misé de grosses sommes. Aujourd’hui, c’est devenu très rare. Je participe plutôt à des jeux entre amis, notamment quand c’est la Coupe du monde ou l’Euro. Je suis souvent classé parmi les premiers. Est-ce que j’ai déjà gagné ? Honnêtement, je ne sais même plus. Sinon, nous jouons à Fantasy sur la Premier League. Nous sommes une dizaine de Jalhay à faire notre équipe chaque semaine. Il reste trois journées… et je suis troisième.

Votre réussite dans la gazette peut-elle pour inciter à parier plus souvent ?

Pas spécialement. Je vais simplement continuer avec mes amis, c’est chouette, ça ajoute du piquant aux matchs.

Un prono pour le match du tour final de P3D entre Butgenbach et Walhorn ?

Je vais jouer Butgenbach, à domicile après l’avoir emporté à Saint-Vith… Je pense qu’ils ont le niveau pour la P2. Tout comme Saint-Vith et Walhorn, certainement. Leur place au tour final est méritée.

C’est un regret de ne pas y être, au tour final, avec Jalhay ?

Si, quand même… Nous avons fait deux bons tiers de championnat, un troisième catastrophique. On ne va pas se mentir, notre place n’était pas au tour final. À nous d’être plus réguliers.

Pour terminer, un petit pari pour la saison 2023-2024 de Jalhay ?

Faire mieux que cette année-ci (NDLR: huitième). Dans le top 6… et au tour final si possible.

Raphaël Sutera remporte un abonnement de trois mois à www.lavenir.net et une Wonderbox sensations pilotage.

Classement final actualisé:

1. Raphaël Sutera (Jalhay) 10 points

2. T. Niro (Aubel), B. Dome (Elsaute), R. Cerfontaine (Hombourg) 9

3. Benjamin Maréchal (Battice), Stéphane Krings (RCS Verviers B), Boris Lambert (Olne) 8

4. Selatine Deniz (Malmundaria), Manuel Ruiz Marin (Andrimont), Michel Schwontzen (ex-Hombourg), Gabriel De Luca (RCS Verviers), Dejan Botic (Elsaute B), Christophe Romain (Soiron).7

5. Olivier Laffineur (Franchimont), Geoffrey Marette (Welkenraedt B)6

6. Alexandre Sacré (Union Limbourg), Jonathan Félix (Cornesse), Vincent Heins (Ster-Francorchamps), Gino Piol (Espoir Minerois), Geoffrey Foguenne (Baelen), Alex Digregorio (La Calamine).5

7. B. Joly (Herve), J. Dionisio (Heusy), M. Ansion (Rechain), A. Wilkin (Bolland).4

8. Clément Weber (Battice B), B. Waucomont (Richelle).3