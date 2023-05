Les adieux de Jean-Sébastien Dohogne (Sart) reportés pour la 3e fois?

"J’ai déjà fait mon dernier entraînement à deux reprises, et disputé mon dernier match à deux reprises également", rigole-t-il. "C’est simple, on ne sait pas quand ce sera. On va donc dire qu’il en reste trois maximum."

À 34 ans, voilà "Jean-Jean" sur le point de dire adieu au football. Pourtant, quand on voit le niveau qu’il affiche encore, on se dit qu’il aurait pu sans problème prolonger l’aventure de plusieurs saisons. "D’abord, c’est un choix familial", précise-t-il . "J’ai trois enfants et ça donne des samedis bien remplis. Si on ajoute les quarante dimanches à consacrer au football, on se retrouve rarement à nous cinq. Ensuite, j’ai connu cette saison ma première grosse blessure. Touché au genou, j’ai été écarté des terrains deux mois et demi, et je n’ai pas su travailler pendant un mois. Je me suis dit que c’était peut-être un signe. Et puis, le lundi, je commence à avoir un peu mal partout."

Gentleman sur et en dehors du terrain, le défenseur sartois l’a été tout au long de sa carrière footballistique. Des clubs, il n’en a connu que deux: Sart (4 ans) et Weywertz (11 ans). Et dans ces deux clubs, vous ne trouverez pas une personne qui dira du mal de Jean)Sébastien "Quand on voit mon parcours, on comprend que je n’aime pas le changement (rire) . J’ai connu deux titres, une coupe de la province et disputé huit saisons en P1. Je trouve que ce n’est pas mal. Un regret de ne pas avoir joué en nationale ? Je pense que mon niveau se situe en provinciale. Mais ça m’aurait plu d’y goûter une saison quand j’étais plus jeune."

Mais avant de penser à savourer un repos (sportif) bien mérité, il reste à Jean-Sébastien Dohogne à finir le boulot avec Sart. Ce dimanche, c’est Rocherath qui se dresse sur la route des Verts. "Pour moi, ça va être encore plus compliqué que contre Weywertz. C’est l’équipe contre laquelle on a eu le plus difficile en championnat. D’ailleurs, on a connu deux défaites (2-5 et 2-0). Elle est parfaitement rodée et défensivement très forte. À nous de trouver la faille et de plonger dedans. Je m’attends à une rencontre assez fermée", conclut le futur pensionné.

Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour l’interséries P2. Il se déplacera chez le vainqueur de la série B jeudi 18 mai à 15 heures.

Sart – Rocherath (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Hiligsman

Absents à Sart: Balhan et Gauthy (blessés), Datou (vacances) Gillet et Drouguet (non repris)

Absents à Rocherath: Sarpong (blessé)